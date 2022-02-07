В Оперштабе разъяснили новые правила для больных COVID-19 и контактных лиц

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России изменились санитарно-эпидемиологические правила в отношении больных коронавирусом и контактировавших с ними людей. В Оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией рассказали, на какие случаи распространяются новые нормы.
Срок лечения пациентов с подтвержденным COVID-19, переносящих болезнь на дому, сокращается до семи дней. Если через неделю симптомов заболевания у человека нет, то больничный закроют автоматически и направят работодателю. Он отобразится в электронной медкарте. Посещать поликлинику не потребуется.
Если же симптомы заболевания сохранятся, то больничный продлят на больший срок.
Новые правила касаются пациентов, чей диагноз установили 6 февраля и позже. Прекратить режим самоизоляции они смогут спустя неделю. Горожанам, чьи больничные открыты до 6 февраля, придется пробыть на изоляции 14 дней. Больничный по итогам аудиоконсультации закроет врач.
Еще одно новшество – отмена режима изоляции для горожан, контактировавших с заразившимися коронавирусом людьми. С 6 февраля оставаться дома после такого контакта не придется. Правило распространится и на тех, кто оказался на самоизоляции ранее.
Больничный лист, открытый человеку как контактному лицу, автоматически закроется 7 февраля. Он также появится в электронной медкарте и будет направлен работодателю. Посещать поликлинику не потребуется.
Изменили правила и для образовательных организаций, в которых ранее был введен карантин по COVID-19. Все классы и группы смогут возобновить очную работу 7 или 8 февраля. Точную дату при этом устанавливают сами школы и детские сады.
Продлить действующий карантин возможно по инициативе родителей. Решение о новом карантине образовательные организации будут самостоятельно, в частности, если в классе или группе по болезни отсутствуют более 20% детей.
Новые правила в отношении больных коронавирусом, а также лиц, контактировавших с ними, вступили в силу 6 февраля. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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