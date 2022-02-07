Вирусолог допустил, что после "Омикрона" коронавирус станет более заразным

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Несмотря на способность "Омикрона" заражать все возрастные группы, эволюция коронавируса на нем не закончится, предположил вирусолог Петр Чумаков. По его мнению, вирус продолжит свое развитие, что привет к появлению еще более заразного штамма.
"Во время этого процесса (эволюции. – Прим. ред.) он все более и более утрачивает патогенность. При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Чумаков отметил, что в настоящее время коронавирус дошел до такой стадии развития, что обходит иммунитет у всех возрастных групп. По его словам, это значит, что вирус уже приспособился к людям.
"Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был "уханьский", то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. <...> Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы. <...> "Омикрон" стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей", – заключил специалист.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная указала на тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ уже является приличным, поскольку многие граждане переболели "Омикроном".
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