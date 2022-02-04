Вирусолог предрек дальнейшую эволюцию коронавируса из-за "Омикрона" и "Дельты"

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Наличие "коктейля" из разных штаммов коронавируса в одной стране наряду с высоким уровнем заболеваемости может привести к появлению нового штамма, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Омикрон", "Дельта" и другие штаммы в одном месте – это нехороший коктейль. Из них может что-то новое получиться. Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции. <...> Это необязательно, просто есть такая вероятность", – сказал Аграновский в интервью радио Sputnik.

По его словам, зимний всплеск заболеваемости в России объясняется не только распространением "Омикрона", но и штаммами "Дельта" и "Альфа", которые остались от прошлых волн.

"Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса. С одной стороны, "Омикрон" начинает заражать детей. С другой стороны, есть "Дельта", которая опасна для взрослых", – добавил он.

По словам вирусолога, в России сейчас зафиксировано менее 50% случаев коронавируса, вызванного "Дельтой". Однако, подчеркнул профессор, это достаточно много, поэтому еще будут случаи тяжелого течения COVID-19. Аграновский напомнил: для того чтобы защититься от "Омикрона" и "Дельты", необходимо пройти вакцинацию и через полгода ревакцинацию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что порядка 17–20% пациентов в России переносят коронавирус бессимптомно. Она уточнила, что в Москве этот показатель выше и составляет около 40% пациентов.

Попова также рассказала, что заражению "Омикрон"-штаммом коронавируса подвержены люди в возрасте 20–30 лет из-за большого числа социальных контактов. Аналогичная ситуация отмечается среди подростков.