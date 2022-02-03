Попова рассказала, люди какого возраста чаще подвержены заражению "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какая возрастная группа наиболее подвержена заражению "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

"...в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет", – заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в эпидемиологический процесс также активно вовлекаются подростки.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране выросло число госпитализированных детей с тяжелым течением COVID-19. Также он указал на то, что дети составляют 21% от общего числа пациентов с коронавирусом на лечении.

По данным Минздрава РФ, от коронавируса в России привиты уже почти 17 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Процедура проводится на добровольной основе.