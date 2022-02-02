В СФ призвали в первую очередь переводить на удаленку работающих родителей

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Работодателям следует в первую очередь переводить на удаленный режим одного из работающих родителей, если их дети обучаются дома. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.
Первыми в очереди на удаленный режим должны быть и родители посещающих детский сад или начальную школу детей, чьи группу или класс закрыли на карантин из-за COVID-19, выразила мнение сенатор.
"Это позволит многим семьям решить вопрос, с кем оставить ребенка, и выполнять работу дистанционно", – пояснила Святенко.
Она отметила, что поводом для перевода может быть копия предписания Роспотребнадзора о закрытии группы в детском саду или класса в школе. По ее словам, работодателям стоит обратить внимание на эту ситуацию.
Ранее Минтруд РФ рекомендовал российским работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Организации должны самостоятельно определить численность сотрудников, подлежащих переводу на удаленку.
Российским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: