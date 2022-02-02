В СФ призвали в первую очередь переводить на удаленку работающих родителей

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Работодателям следует в первую очередь переводить на удаленный режим одного из работающих родителей, если их дети обучаются дома. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Первыми в очереди на удаленный режим должны быть и родители посещающих детский сад или начальную школу детей, чьи группу или класс закрыли на карантин из-за COVID-19, выразила мнение сенатор.

"Это позволит многим семьям решить вопрос, с кем оставить ребенка, и выполнять работу дистанционно", – пояснила Святенко.

Она отметила, что поводом для перевода может быть копия предписания Роспотребнадзора о закрытии группы в детском саду или класса в школе. По ее словам, работодателям стоит обратить внимание на эту ситуацию.

Ранее Минтруд РФ рекомендовал российским работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Организации должны самостоятельно определить численность сотрудников, подлежащих переводу на удаленку.

