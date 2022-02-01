Российским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российским работодателям рекомендовали перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

"Соответствующий документ утвержден на заседании РТК (Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ. – Прим. ред.) 28 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Организации должны самостоятельно определить численность сотрудников, подлежащих переводу на удаленный режим работы. В министерстве уточнили, что при принятии соответствующего решения работодатели должны исходить из имеющихся возможностей.

В ведомстве подчеркнули, что перевод работника на дистанционный формат труда не может служить причиной для сокращения его зарплаты при сохранении прежнего объема задач. В пресс-службе напомнили, что организация работы на удаленке регулируется Трудовым кодексом РФ.

По информации Минтруда, в настоящее время в России в дистанционном формате работают около 3 миллионов человек.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения федерального локдауна в РФ на фоне тяжелой ситуации с COVID-19. Он подчеркнул, что в настоящее время данный вопрос неактуален.

За последние сутки в России госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом. Это на 92,4% выше показателя предыдущего дня. Всего за день в стране выявили 125 836 новых случаев коронавируса.