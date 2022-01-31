Власти Петербурга запретили детям посещать ТЦ и кафе из-за коронавируса

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Власти Санкт-Петербурга запретили несовершеннолетним посещать объекты общественного питания и розничной торговли, в том числе торговые центры.

Как сообщается на сайте городской администрации, ограничение будет действовать с 2 по 13 февраля. При этом дети смогут посещать кафе на территории вокзалов и аэропортов, образовательных учреждений и гостиниц, а также аптеки и продовольственные магазины.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о переводе учащихся 7–11-х классов на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля в связи с ухудшением ситуации из-за COVID-19.

При этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исключил планы о переводе всех школ на удаленку из-за распространения коронавируса. Он пояснил, что решения о переводе школьников на дистанционное обучение могут локально принимать власти российских регионов.

