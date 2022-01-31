В Петербурге учащихся 7–11-х классов переведут на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о переводе учащихся 7–11-х классов на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие изменения в постановление правительства города внес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исключил планы о переводе всех школ на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. Он пояснил, что решения о переводе школьников на дистанционное обучение могут локально принимать власти российских регионов.