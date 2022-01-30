В Минпросвещения РФ исключили планы о переводе всех школ на удаленку

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исключил планы о переводе всех школ на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса.

"Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы, это их право, принимают локально соответствующие решения", – сказал Кравцов телеканалу "Россия 1".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регионам поручено утвердить график работы школ и детских садов для снижения распространения коронавируса. Она отметила, что Минтруд РФ направил всем субъектам рекомендации по принятию срочных антиковидных мер.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неизвестно о планах перевода школьников и студентов на дистанционное обучение. Он подчеркнул, что этот вопрос относится к Оперативному штабу по борьбе с распространением COVID-19.

