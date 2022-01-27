В МГУ предусмотрели возможность удаленного обучения студентов в феврале

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В МГУ имени Ломоносова предусмотрено введение дистанционного обучения в феврале. Соответствующий приказ ректора Виктора Садовничего опубликован на сайте университета.

"При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – говорится в сообщении.

При этом руководители структурных подразделений должны обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.

В пресс-службе университета уточнили ТАСС, что формат обучения определят отдельно на каждом факультете в начале нового семестра.

Ранее губернатор региона Андрей Травников рассказал, что с 31 января школьников Новосибирской области переводят на дистанционное обучение из-за распространения "Омикрон"-штамма. Он отметил, что на сегодняшний день отдельные классы и школы уже находятся на карантине из-за ОРВИ и коронавируса.

