Школьников переводят на дистанционное обучение в Новосибирской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 31 января школьников Новосибирской области переводят на дистанционное обучение из-за распространения "Омикрон"-штамма, заявил губернатор региона Андрей Травников.

Он отметил, что на сегодняшний день отдельные классы и школы уже находятся на карантине из-за ОРВИ и коронавируса.

"Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника", – цитирует Травникова РИА Новости.

Он отметил, что младших школьников, скорее всего, отправят на двухнедельные каникулы, а средних и старших – на дистанционное обучение на одну или две недели.

"В отношении 11-х классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11-е классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование", – добавил глава региона.

При этом малокомпетентные школы будут переходить на дистанционное обучение только в случае появления в них очагов заболевания.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что удаленка в школах возможна при всплеске заболеваемости коронавирусом, в том числе "Омикроном". Он отметил, что такие меры принимают вынужденно, чтобы сохранить здоровье детей.

