Школьников переводят на дистанционное обучение в Новосибирской области

08:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 31 января школьников Новосибирской области переводят на дистанционное обучение из-за распространения "Омикрон"-штамма, заявил губернатор региона Андрей Травников.
Он отметил, что на сегодняшний день отдельные классы и школы уже находятся на карантине из-за ОРВИ и коронавируса.
"Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника", – цитирует Травникова РИА Новости.
Он отметил, что младших школьников, скорее всего, отправят на двухнедельные каникулы, а средних и старших – на дистанционное обучение на одну или две недели.
"В отношении 11-х классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11-е классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование", – добавил глава региона.
При этом малокомпетентные школы будут переходить на дистанционное обучение только в случае появления в них очагов заболевания.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что удаленка в школах возможна при всплеске заболеваемости коронавирусом, в том числе "Омикроном". Он отметил, что такие меры принимают вынужденно, чтобы сохранить здоровье детей.
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