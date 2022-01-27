Эксперт предупредила об опасности дистанционного обучения для здоровья

15:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дистанционное обучение несет опасность для здоровья ребенка, рассказала "Газете.ру" директор российского офиса EdTech-компании GoStudent Мария Кислова.
"Экранная зависимость. Спина, глаза. Тут не обойтись без физкультурных упражнений во время занятий", – сказала специалист, отметив, что также ребенок будет испытывать проблемы с вниманием из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.
Кислова добавила, что дистанционное обучение может спровоцировать утрату способности воспринимать большие тексты, поскольку информация сейчас преподносится маленькими порциями. Кроме того, ребенок может утратить социальные навыки, а также навыки письма и творчества.
"Мы все больше живем онлайн, все меньше общаемся. Но мы же меньше общаемся не только в школе, но и дома, но и на улице. Наша повальная киберзависимость, резкое увеличение общения в социальных сетях, конечно, влекут за собой снижение коммуникативных навыков, а вслед за ними социального и эмоционального интеллекта", – пояснила Кислова.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что удаленка в школах возможна при всплеске заболеваемости коронавирусом, в том числе "Омикроном".
По информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, дети заражаются штаммом "Омикрон" в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами коронавируса.
В России начали вводить антиковидные ограничения для детей
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