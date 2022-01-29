В школах Москвы не планируют вводить дистанционное обучение

Вводить удаленку для учебных заведений в Москве не планируют. Школы могут сами принимать решение о дистанционном обучении и введении карантина. Сейчас он длится неделю.

Собственные правила на этот счет есть в каждом регионе. Так в Волгоградской области около ста школ перешли на удаленку из-за заболеваемости ОРВИ или коронавирусом. С понедельника на дистанционный формат перейдут, например, и в Новосибирской области. Это коснется учеников с 5 по 10 класс, а начальная школа и выпускники продолжат обучение в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.