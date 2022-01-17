В Роспотребнадзоре допустили изменение расписания ЕГЭ и ОГЭ

15:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Роспотребнадзоре не исключили, что в расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ могут внести изменения. Об этом сообщают РИА Новости.
"Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания будут зависеть от эпидемиологической обстановки", – объяснили в пресс-службе ведомства.
На данный момент приказы о расписаниях проведения названных аттестаций уже утверждены. Согласно документам, в 2022 году школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды.
Роспотребнадзор дополнительно сослался на то, что пункты проведения экзаменов должны соблюдать разработанный в ведомстве комплекс мер по эпидемиологической безопасности. Он подразумевает уборку и дезинфекцию помещений, использование масок и поддержку социальной дистанции.
Основной период сдачи ЕГЭ с резервными днями намечен на даты с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.
Досрочный период сдачи ОГЭ с резервными днями запланирован на период с 21 апреля по 17 мая, основной начнется 20 мая и закончится 2 июля. Дополнительные даты – 5–24 сентября
В декабре 2021 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал предложение допускать школьников к ЕГЭ по ПЦР-тестам. По мнению руководителя ведомства, данная мера утяжелит процесс.
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