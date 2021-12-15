Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:00

Названы даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в 2022 году будет проходить с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) – с 21 апреля по 2 июля. Приказы Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документам, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и закончится 18 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ с резервными днями намечен на даты с 26 мая по 2 июля:

  • 26 мая – география, литература, химия;
  • 30 и 31 мая – русский;
  • 2 июня – математика профильного уровня;
  • 3 июня – математика базового уровня;
  • 6 июня – история и физика;
  • 9 июня – обществознание
  • 14 июня – письменная часть по иностранным языкам и биология;
  • 16 и 17 июня – устная часть по иностранным языкам;
  • 20 и 21 июня – информатика.

В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Досрочный период сдачи ОГЭ с резервными днями запланирован на период с 21 апреля по 17 мая.

Основной начнется 20 мая и закончится 2 июля:

  • 20–21 мая – иностранный язык;
  • 24 мая – математика;
  • 27 мая – обществознание;
  • 1 июня – история, физика, биология, химия;
  • 7 июня – биология, информатика, география, химия
  • 10 июня – литература; физика, информатика, география;
  • 15 июня – русский.

Дополнительные даты – 5–24 сентября.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в следующем году пройдет в доковидном формате, однако, если эпидемиологическая ситуация весной ухудшится, в расписание экзаменов могут быть внесены изменения.

Глава ведомства уточнил, что выпускники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Принять участие не смогла только Калмыкия, где на сегодняшний день наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

Глава СК назвал ЕГЭ пыткой для школьников и призвал его отменить

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать