Названы даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в 2022 году будет проходить с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) – с 21 апреля по 2 июля. Приказы Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документам, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и закончится 18 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ с резервными днями намечен на даты с 26 мая по 2 июля:



26 мая – география, литература, химия;

30 и 31 мая – русский;

2 июня – математика профильного уровня;

3 июня – математика базового уровня;

6 июня – история и физика;

9 июня – обществознание

14 июня – письменная часть по иностранным языкам и биология;

16 и 17 июня – устная часть по иностранным языкам;

20 и 21 июня – информатика.

В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Досрочный период сдачи ОГЭ с резервными днями запланирован на период с 21 апреля по 17 мая.

Основной начнется 20 мая и закончится 2 июля:

20–21 мая – иностранный язык;

24 мая – математика;

27 мая – обществознание;

1 июня – история, физика, биология, химия;

7 июня – биология, информатика, география, химия

10 июня – литература; физика, информатика, география;

15 июня – русский.

Дополнительные даты – 5–24 сентября.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в следующем году пройдет в доковидном формате, однако, если эпидемиологическая ситуация весной ухудшится, в расписание экзаменов могут быть внесены изменения.

Глава ведомства уточнил, что выпускники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Принять участие не смогла только Калмыкия, где на сегодняшний день наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

