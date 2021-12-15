Названы даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

21:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в 2022 году будет проходить с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) – с 21 апреля по 2 июля. Приказы Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно документам, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и закончится 18 апреля.
Основной период сдачи ЕГЭ с резервными днями намечен на даты с 26 мая по 2 июля:
Досрочный период сдачи ОГЭ с резервными днями запланирован на период с 21 апреля по 17 мая.
Основной начнется 20 мая и закончится 2 июля:
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в следующем году пройдет в доковидном формате, однако, если эпидемиологическая ситуация весной ухудшится, в расписание экзаменов могут быть внесены изменения.
Глава ведомства уточнил, что выпускники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Принять участие не смогла только Калмыкия, где на сегодняшний день наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.
Глава СК назвал ЕГЭ пыткой для школьников и призвал его отменить
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