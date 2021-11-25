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Общество

15:11

В Рособрнадзоре заявили о готовности рассмотреть предложение Бастрыкина по отмене ЕГЭ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Рособрнадзоре заявили, что готовы рассмотреть предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина по отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) совместно с другими компетентными ведомствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Мы готовы с Минпросвещения России и Минобрнауки России внимательно изучить мнение наших уважаемых коллег и совместно работать над развитием процедур государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний в вузы", – заявили в Рособрнадзоре.

Ранее Бастрыкин заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить. Существующую аттестацию он назвал пыткой для учащихся.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на предложение Бастрыкина, отметив, что ЕГЭ является испытанием для нервов как взрослых, так и выпускников. При этом, по словам Бессараб, данный экзамен снял вопрос о коррумпированности процедуры аттестации и позволил способным детям поступить в лучшие вузы.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, в свою очередь, заявила, что проверку знаний с помощью ЕГЭ и ОГЭ надо как минимум изменить.

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