В Рособрнадзоре заявили о готовности рассмотреть предложение Бастрыкина по отмене ЕГЭ

15:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Рособрнадзоре заявили, что готовы рассмотреть предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина по отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) совместно с другими компетентными ведомствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
"Мы готовы с Минпросвещения России и Минобрнауки России внимательно изучить мнение наших уважаемых коллег и совместно работать над развитием процедур государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний в вузы", – заявили в Рособрнадзоре.
Ранее Бастрыкин заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить. Существующую аттестацию он назвал пыткой для учащихся.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на предложение Бастрыкина, отметив, что ЕГЭ является испытанием для нервов как взрослых, так и выпускников. При этом, по словам Бессараб, данный экзамен снял вопрос о коррумпированности процедуры аттестации и позволил способным детям поступить в лучшие вузы.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, в свою очередь, заявила, что проверку знаний с помощью ЕГЭ и ОГЭ надо как минимум изменить.
Глава СК предложил отменить ЕГЭ и вернуть советскую школу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: