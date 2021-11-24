Бастрыкин счел бессмысленной новую реформу следствия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил против идеи о новой реформе следствия. Об этом пишет ТАСС.
По словам Бастрыкина, результаты деятельности СК уже свыше 10 лет подтверждают правильность решения о разделении предварительного следствия и надзора за ним.
"Говорить о новых реформах явно бессмысленно", – подчеркнул глава СКР.
Бастрыкин выразил мнение, что действующая система имеет возможность эффективно защищать права и законные интересы граждан.
"Нынешняя модель органов следствия позволяет <...> эффективно вести предупреждение и профилактику преступлений", – подытожил он.
Ранее Бастрыкин заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить. Существующую аттестацию он назвал пыткой для учащихся.
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