Бастрыкин счел бессмысленной новую реформу следствия

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил против идеи о новой реформе следствия. Об этом пишет ТАСС.

По словам Бастрыкина, результаты деятельности СК уже свыше 10 лет подтверждают правильность решения о разделении предварительного следствия и надзора за ним.

"Говорить о новых реформах явно бессмысленно", – подчеркнул глава СКР.

Бастрыкин выразил мнение, что действующая система имеет возможность эффективно защищать права и законные интересы граждан.

"Нынешняя модель органов следствия позволяет <...> эффективно вести предупреждение и профилактику преступлений", – подытожил он.

Ранее Бастрыкин заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить. Существующую аттестацию он назвал пыткой для учащихся.