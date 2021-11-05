Глава СК поручил переквалифицировать дело о драке в Москве на покушение на убийство

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Дело о нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель СК дал указание переквалифицировать действия напавших на покушение на убийство", – говорится в сообщении.

Ранее в ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта.

Об инциденте стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал.

Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож.