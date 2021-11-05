Все участники нападения на мужчину с ребенком в ТиНАО установлены

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Полиция установила всех участников нападения на мужчину в микрорайоне Новые Ватутинки в ТиНАО. Двоих из них задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"В ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны полицейскими и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел", – говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал.

Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож.