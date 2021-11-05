Прокуратура опубликовала видео нападения на мужчину с ребенком в ТиНАО

Столичная прокуратура опубликовала снятое камерой наблюдения видео момента нападения неизвестных на мужчину с маленьким ребенком в ТиНАО.

На кадрах можно увидеть, как группа из четырех человек проходит по пешеходному перекрестку. Навстречу им идут двое мужчин, один из которых на плечах несет маленького ребенка. Они проходят мимо, однако в какой-то момент четверо бросаются за ними в погоню.

В телеграм-канале надзорного ведомства сообщается, что полиция возбудила по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Столичная прокуратура передала расследование в территориальный орган столичного Следственного комитета и поставила его на свой контроль.

Об инциденте стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал.