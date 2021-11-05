Фото: телеграм-канал "Mash"

Мужчина, на которого напали в ТиНАО, рассказал, что его ребенка ударили по щеке. Он также сообщил, что у одного из нападавших был предмет, похожий на нож. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", – говорится в публикации.

Уточняется, что четырехлетний мальчик во время случившегося находился со своим отцом и его другом. Ход расследования контролирует прокуратура.

Об инциденте стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал.