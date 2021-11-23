Глава СК назвал ЕГЭ пыткой для школьников и призвал его отменить

14:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить, поскольку он является пыткой для школьников. Такое мнение озвучил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".
"Она (советская школа образования. – Прим. ред.) была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. В ведомстве считают, что это может привести к понижению качества образования в стране.
Кроме того, специалисты полагают, что единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.
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