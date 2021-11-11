Лингвист рассказала, как новый свод правил русского языка отразится на подготовке к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Формулировки, которые содержатся в новом своде правил русского языка, скажутся на издании новых учебников и на подготовке заданий для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила в интервью "Газете.ру" российский лингвист, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Министерство просвещения создало проект нового свода правил русской орфографии. В ведомстве объяснили, что правила, которыми пользуются на сегодняшний день, были утверждены еще в 1956 году. С того момента собралось много разночтений, неточностей формулировок, а также появились новые явления в языке, которые нужно было учесть в новом своде.

"Понимаете, мы ведь как-то живем сейчас и даже сдаем ЕГЭ. Есть словари, в которые уже внесены изменения. И в учебниках по факту не копируются правила 1956 года, они по факту содержат какие-то изменения", – отметила Левонтина.

По словам лингвиста, школьные пособия будут поэтапно откорректированы, чтобы не войти в противоречие с формулировками нового свода правил и не вызвать конфликты при сдаче экзамена.

"Школьные учебники все время переиздаются и корректируются. В принципе, конечно, если при подготовке переиздания учебника – особенно если это учебник русского языка – окажется что-то не то, что указано в этом официально утвержденном своде, то это будет очень нехорошо, тем более что это же вопрос баллов ЕГЭ", – рассказала эксперт.

По ее мнению, при составлении заданий для ЕГЭ не должно быть в принципе спорных вопросов.

В свою очередь, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий заявил, что страна пока не готова к глобальным реформам орфографии, как было во времена Петра Великого или в годы революции, сообщает РИА Новости.

"Я лично считаю, что можно двигаться к фонетическому принципу правописания, избегая случаев, когда написание и произношение сильно отличаются, но это мое личное мнение. Пока никто этого делать не планирует", – уточнил проректор.

Он уверен, что существуют практические причины, чтобы сделать проще сложнейшую орфографию русского языка, так как ученики тратят огромное количество времени на изучение правил написания.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о планах на конец текущего учебного года, учитывая пандемию и нестабильную ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Дистанционной сдачи ЕГЭ не планируется. Окончательно с форматом экзаменов обещают определиться в ближайшее время.

Кроме того, в выпускных параллелях хотят вернуть ЕГЭ по базовой математике. При этом досрочный период сдачи могут отменить из-за ситуации с ковидом.

