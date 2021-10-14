В Рособрнадзоре рассказали, как планируют провести ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

В Рособрнадзоре рассказали о планах на конец этого учебного года, учитывая пандемию и нестабильную ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Дистанционной сдачи ЕГЭ не планируется. Окончательно с форматом экзаменов обещают определиться в ближайшее время.

В девятых классах итоговые испытания планируют провести в доковидном виде – то есть с двумя предметами по выбору и двумя обязательными. В выпускных параллелях хотят вернуть ЕГЭ по базовой математике. При этом досрочный период сдачи могут отменить из-за ситуации с ковидом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.