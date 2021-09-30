Разработчики ЕГЭ проведут консультации для школьников и учителей

13:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Разработчики экзаменационных материалов ЕГЭ проведут в октябре серию онлайн-консультаций для учеников 11-х классов, а также учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
"Разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в октябре вновь проведут серию онлайн-консультаций "На все 100!" для будущих участников экзаменов и преподавателей школ", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что в этом учебном году в экзамены по всем предметам, кроме информатики, были внесены изменения. О них и расскажут в ходе консультаций.
Первая встреча состоится 4 октября. Ее будут транслировать на странице Рособрнадзора во "ВКонтакте" и на канале в YouTube.
Ранее стало известно, что запись на участие в государственной итоговой аттестации, в частности, ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, откроется в онлайн-формате на портале mos.ru с 1 октября. Подать заявление на участие в экзаменах ученики 11-х классов могут до 1 февраля, а девятиклассники – до 1 марта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: