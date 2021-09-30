Разработчики ЕГЭ проведут консультации для школьников и учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Разработчики экзаменационных материалов ЕГЭ проведут в октябре серию онлайн-консультаций для учеников 11-х классов, а также учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в октябре вновь проведут серию онлайн-консультаций "На все 100!" для будущих участников экзаменов и преподавателей школ", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что в этом учебном году в экзамены по всем предметам, кроме информатики, были внесены изменения. О них и расскажут в ходе консультаций.

Первая встреча состоится 4 октября. Ее будут транслировать на странице Рособрнадзора во "ВКонтакте" и на канале в YouTube.

Ранее стало известно, что запись на участие в государственной итоговой аттестации, в частности, ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, откроется в онлайн-формате на портале mos.ru с 1 октября. Подать заявление на участие в экзаменах ученики 11-х классов могут до 1 февраля, а девятиклассники – до 1 марта.

