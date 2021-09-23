Увеличение числа обязательных ЕГЭ пока не планируется – Рособрнадзор

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России не планируют вводить новые предметы в число обязательных ЕГЭ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Рособрнадзор.
В ведомстве отметили, что предложения о включении того или иного предмета в перечень обязательных поступают ежегодно.
"Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается", – подчеркнули в ведомстве.
Специалисты Рособрнадзора считают, что в данный момент для проверки общих компетенций ученика, определения его речевой культуры и оценки умения рассуждать успешно используется итоговое сочинение.
"Вопрос увеличения числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства", – добавили в пресс-службе.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена является необоснованным. По мнению экспертов, отказ от ЕГЭ приведет к понижению качества образования в стране.
Изменения в ЕГЭ внесут почти по всем предметам
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