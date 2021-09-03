Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко призвал школьников не опасаться ЕГЭ, потому что эта аттестация не является самым сложным этапом в жизни, передает РИА Новости.

"Я могу сказать, что не самое это страшное испытание в вашей жизни, и точно впереди будут более тяжелые", – заявил Фурсенко.

По словам помощника главы государства, натаскивание учеников на ЕГЭ является как проблемой школы, так и родителей. И если образовательные учреждения перестанут заострять внимание на аттестации, в семьях начнут искать репетиторов.

Министерство просвещения РФ накануне установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2022–2023 учебном году. На аттестации по русскому языку необходимо набрать 40 баллов, по математике – 39.