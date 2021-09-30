Онлайн-регистрация на школьные выпускные экзамены откроется в Москве 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запись на участие в государственной итоговой аттестации откроется в онлайн-формате на портале mos.ru с 1 октября 2021 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В заявке необходимо указать тип экзамена: единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или итоговое сочинение (изложение) и итоговое собеседование по русскому языку.

"Заявление на участие в ГИА-11 можно подать до 1 февраля включительно. На участие в ГИА-9 регистрация продлится до 1 марта", – добавила руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

До этих же сроков можно внести изменения в ранее поданные заявления или отозвать их.

Учащиеся и выпускники в возрасте 14 лет и старше могут оформить заявку самостоятельно или через родителей (законных представителей). Если ребенку нет 14 лет, то заявление подают только родители.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2021 году самыми популярными предметами на ЕГЭ у школьников были математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.

