Кравцов рассказал об отношении Минпросвещения к ЕГЭ

06 июня, 08:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минпросвещения не планирует заменять ЕГЭ другим механизмом оценки знаний, однако всегда готово обсуждать альтернативные варианты. Такое заявление сделал руководитель ведомства Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.
"Каких-то планов и предложений по замене или отмене экзамена нет", – сказал министр.
Он отметил, что плюс ЕГЭ в том, что он позволяет школьникам из всех регионов на равных условиях поступать в вузы. При этом каждый ученик может самостоятельно выбрать предметы, которые будет сдавать.
В то же время ведомство готово рассматривать и обсуждать альтернативные механизмы оценки знаний выпускников. Однако важно, чтобы они были объективными и независимыми, подчеркнул Кравцов.
Глава Минпросвещения добавил, что в ближайшие годы формат ЕГЭ меняться не будет, в том числе не планируется проверять знания выпускников в компьютерной форме.
Он также отметил, что к вопросу введения обязательных экзаменов необходимо подходить с осторожностью, общаясь как с директорами, так с учительским сообществом.
В 2021 году из-за пандемии коронавируса итоговую аттестацию 11-классиников упростили. Так, учащимся одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.
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