Кравцов рассказал об отношении Минпросвещения к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения не планирует заменять ЕГЭ другим механизмом оценки знаний, однако всегда готово обсуждать альтернативные варианты. Такое заявление сделал руководитель ведомства Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.

"Каких-то планов и предложений по замене или отмене экзамена нет", – сказал министр.

Он отметил, что плюс ЕГЭ в том, что он позволяет школьникам из всех регионов на равных условиях поступать в вузы. При этом каждый ученик может самостоятельно выбрать предметы, которые будет сдавать.

В то же время ведомство готово рассматривать и обсуждать альтернативные механизмы оценки знаний выпускников. Однако важно, чтобы они были объективными и независимыми, подчеркнул Кравцов.

Глава Минпросвещения добавил, что в ближайшие годы формат ЕГЭ меняться не будет, в том числе не планируется проверять знания выпускников в компьютерной форме.

Он также отметил, что к вопросу введения обязательных экзаменов необходимо подходить с осторожностью, общаясь как с директорами, так с учительским сообществом.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса итоговую аттестацию 11-классиников упростили. Так, учащимся одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.