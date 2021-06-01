Схему по продаже фейковых ответов к ЕГЭ и ОГЭ выявили в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Сети удалось выявить масштабную мошенническую схему, связанную с продажей фейковых ответов к госэкзаменам. Сделать это смогли эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Уточняется, что работа проводилась при содействии школы креативных технологий для подростков TUMO.

Накануне Международного дня защиты детей специалистам удалось выявить сайты, группы в социальных сетях, где выпускникам предлагали приобрести якобы слитые в интернет ответы по цене от 400 до 1 200 рублей. Обычно после получения средств мошенники исчезают, уточнили в Group-IB.

Компания уведомила Минпросвещения и Роскомнадзор о проблеме и попросила оперативно заблокировать ресурсы злоумышленников.

В этом году по всей России 31 мая началась основная волна сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). По оценкам специалистов Group-IB, пик мошенничества с продажей ответов к ЕГЭ и ОГЭ пришелся на конец мая.

Замгендиректора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрея Бусаргина рассказал, что Group-IB и TUMO заключили соглашение, в рамках которого специалисты Group-IB будут проводить открытые уроки по цифровой гигиене, рассказывать подросткам, как не стать жертвой злоумышленников, а также о специальностях и навыках, необходимых для работы в области информтехнологий.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала самые популярные предметы на ЕГЭ у столичных школьников. По ее словам, это математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.