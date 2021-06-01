Схему по продаже фейковых ответов к ЕГЭ и ОГЭ выявили в интернете

16:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Сети удалось выявить масштабную мошенническую схему, связанную с продажей фейковых ответов к госэкзаменам. Сделать это смогли эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Уточняется, что работа проводилась при содействии школы креативных технологий для подростков TUMO.
Накануне Международного дня защиты детей специалистам удалось выявить сайты, группы в социальных сетях, где выпускникам предлагали приобрести якобы слитые в интернет ответы по цене от 400 до 1 200 рублей. Обычно после получения средств мошенники исчезают, уточнили в Group-IB.
Компания уведомила Минпросвещения и Роскомнадзор о проблеме и попросила оперативно заблокировать ресурсы злоумышленников.
В этом году по всей России 31 мая началась основная волна сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). По оценкам специалистов Group-IB, пик мошенничества с продажей ответов к ЕГЭ и ОГЭ пришелся на конец мая.
Замгендиректора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрея Бусаргина рассказал, что Group-IB и TUMO заключили соглашение, в рамках которого специалисты Group-IB будут проводить открытые уроки по цифровой гигиене, рассказывать подросткам, как не стать жертвой злоумышленников, а также о специальностях и навыках, необходимых для работы в области информтехнологий.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала самые популярные предметы на ЕГЭ у столичных школьников. По ее словам, это математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: