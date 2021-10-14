В Рособрнадзоре рассказали, как планируют провести ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2022 году ведомство хочет провести экзамены в 9-х классах в доковидном формате с двумя экзаменами по выбору и двумя обязательными. Об этом он сообщил во время встречи с родителями школьников.

"Наше предложение, которое мы отдали на рассмотрение министерству просвещения, – вернуться к порядкам, которые были. Это два обязательных предмета и два предмета по выбору. Поэтому я бы попросил всех учителей, родителей и учеников готовиться к тому, что в этом году будет четыре экзамена", – цитирует РИА Новости слова Музаева.

Он также предполагает, что в 2022 году вернется единый государственный экзамен по базовой математике.

"У нас и у министерства просвещения позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал ее для поступления в вуз", – пояснил Музаев.

При этом он подчеркнул, что в ведомстве не планируют вводить новые обязательные предметы при сдаче ЕГЭ.

"Каждый пытается выйти с инициативой предмет дополнительный ввести. Позиция министерства просвещения и наша – та система, которая существует, она самодостаточна, мы не планируем дополнительные обязательные предметы", – заявил Музаев.

По словам главы ведомства, формат ЕГЭ в условиях пандемии в 2022 году установят в ближайшее время. При этом он сообщил, что Рособрнандзор допускает отмену досрочного периода сдачи экзамена из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов в 2022 году планируется провести с 21 апреля по 2 июля.

ОГЭ является одной из трех форм государственной итоговой аттестации. В него входят испытания по четырем предметам – русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Результаты итогового экзамена учитываются при приеме выпускников девятых классов в учреждения среднего профессионального образования.

