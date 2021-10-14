Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рособрнадзор собирается вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, планирующих получить аттестат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

"Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат", – отметил он.

Ранее Анзор Музаев сообщил, что вводить новые обязательные предметы при сдаче ЕГЭ не планируется.

Сдача единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. С 21 марта по 15 апреля пройдет досрочный период. Основной период вместе с резервными днями состоится с 27 мая по 2 июля.

Кроме того, расписание предусматривает дополнительный период сдачи экзамена, который продлится с 5 по 20 сентября.