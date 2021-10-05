Специалисты узнали, сколько россияне тратят на репетиторов

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Чаще всего россияне ищут репетиторов по английскому языку, услуги которых обходятся дороже, чем преподавателей других дисциплин. К такому выводу пришли специалисты сервисов "СберУслуги" и "ЮKassa", сообщает РИА Новости.

За одно занятие по английскому языку россияне в среднем платят 700 рублей. Если речь идет о подготовке к ЕГЭ, то цена занятия доходит до 900 рублей. В случае с математикой – 630 и 750 рублей соответственно, а с русским языком – 560 и 650 рублей.

При этом в сервисе "СберУслуги" чаще всего свою помощь предлагают репетиторы по математике, алгебре и геометрии – таких 32%. На втором месте с показателем 20% идут учителя английского языка, а на третьем – русского (17%).

Ранее стало известно, что сдача ЕГЭ для выпускников 11-х классов в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, основной период вместе с резервными днями состоится с 27 мая по 2 июля. ОГЭ же для девятиклассников планируется провести с 21 апреля по 2 июля: основной период – с 20 мая по 2 июля.

