В России предложили выдавать некоторым школьникам сертификаты на курсы подготовки к ЕГЭ

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение, в котором предложила предоставлять школьникам из неблагополучных семей сертификаты на оплату курсов подготовки к ЕГЭ. Об этом сообщает RT.
До этого специалисты выяснили, что перед заключительными экзаменами четверть выпускников занималась с репетиторами, а 72% дополнительно учились в онлайн-школах или ходили на курсы при образовательных учреждениях. При этом чуть больше половины опрошенных на ЕГЭ сдавали три предмета, еще почти треть – четыре.
Как отметила Анна Маркс, одно занятие с репетитором может стоить от 300 до 3 000 рублей, таким образом, родители тратят на подготовку ребенка в месяц в среднем от 2,5 до 24 тысяч рублей.
"В этой связи просим вас рассмотреть возможность предоставления специальных образовательных сертификатов для оплаты курсов (не менее чем по трем предметам), в том числе онлайн, по подготовке к ЕГЭ за счет государства для детей из социально уязвимых слоев населения номиналом не менее 20 тысяч рублей по одному предмету", – говорится в направленном в Минпросвещения документе.
Маркс полагает, что это позволит повысить доступность высшего образования для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Ранее Анна Маркс предложила ввести в программу старших классов курс об основах взрослой жизни. Согласно проведенному опросу, порядка 76% учащихся средней и старшей школы в регионах РФ считают базовую программу недостаточно качественной и оторванной от жизни.
По мнению Маркс, выпускники должны обладать не только качественными знаниями, но одновременно ориентироваться в вопросах финансов, карьеры, технологий, межличностных аспектов взаимоотношений. Этим вопросам можно было бы обучать в рамках школьной программы, например в 10–11-х классах, считает она.
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