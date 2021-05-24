Большинство россиян считают, что школа не готовит к самостоятельной жизни

17:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России 82% граждан уверены, что отечественное школьное образование не подготавливает детей к самостоятельной жизни, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.
Противоположного мнения придерживаются лишь 10% граждан России, еще 8% затруднились с ответом на соответствующий вопрос.
Среди опрошенных россиян, считающих, что выпускники российских школ подготовлены к самостоятельной жизни в обществе, большинство составляют молодые люди от 18 до 24 лет. Наименьшую долю в данной категории составили граждане в возрасте от 55 до 60 лет.
Также опрос показал, что почти половина граждан России – 49% – склонны полагать, что российское вузовское образование не подготавливает выпускников к самостоятельной работе по специальности. При этом 33% респондентов, напротив, считают, что российские вузы готовят к самостоятельной работе, а 18% опрошенных затруднились ответить.
Среди респондентов, высоко оценивших уровень подготовки в российских вузах, преобладают подростки от 12 до 17 лет и молодые люди от 18 до 24 лет (48%). Реже всего среди этой категории опрошенных встречались люди в возрасте от 55 до 60 лет (18%).
Во ВЦИОМ пояснили, что данные для онлайн-опроса собирались с 28 марта по 2 апреля 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте до 12 до 60 лет.
Ранее специалисты онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы провели опрос, выяснив, в каких сферах хотят работать российские школьники. Его результаты показали, что большинство учеников российских школ хотели бы работать в сфере IT.
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