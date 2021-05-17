Около 15 тыс московских школьников написали тренировочный ЕГЭ по информатике

16:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В тренировочном ЕГЭ по информатике и ИКТ приняли участие около 15 тысяч московских школьников. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки столицы.
Учащиеся смогли увидеть, как организованы рабочие места участников, а также потренировались в заполнении бланков, выполнили задания.
"В экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме исключены экзаменационные материалы на бумажных носителях. Работу необходимо выполнить на компьютере. Ребята могут делать перерывы в работе с монитором, во время которых можно продолжать работать над решением заданий, используя специальный черновик, либо выполнить комплекс упражнений гимнастики глаз", – отметила руководитель регионального центра обработки информации (РЦОИ) Москвы Оксана Карклина.
Результаты участники смогут узнать не позднее 27 мая в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ранее стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.
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