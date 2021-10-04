Учителя истории должны помогать бороться с попытками реабилитации нацизма – Нарышкин

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Учителя истории не должны закрывать глаза на участившиеся в ряде стран Восточной Европы попытки реабилитации нацизма, преподаватели должны помогать противостоять этому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Общая историческая память, по его словам, призвана поддерживать доверие между нациями, прежде всего это касается истории Второй мировой войны.

Оценка разных событий истории часто становится предметом дискуссии, но, по мнению Нарышкина, эти обсуждения надо вести сугубо в научном поле с историческими источниками на руках.

"Недопустимо политизировать исторические споры и использовать прошлое для воспитания новых поколений в ненависти друг к другу", – заключил Нарышкин.

Владимир Путин ранее заявил, что изучение истории в школе во многом формирует мировоззрение молодых людей. По словам российского лидера, история занимает особое место в ряду школьных дисциплин, она расширяет кругозор детей, играет определяющую роль в воспитании патриотизма и гражданственности, учит уважать родную страну.