Ведущий "Умников и умниц" заявил, что шоу "Учитель года" повлияет на безопасность в РФ

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Шоу "Учитель года" может помочь улучшить безопасность в стране. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего телепередачи "Умники и умницы" Юрия Вяземского.

По его словам, указание президента необходимо выполнить, но таким образом, чтобы проект действительно помог привлечь талантливых специалистов к работе в области образования.

"Как мне сказал один подводник после экскурсии на атомную подводную лодку: "У нас с безопасностью все очень хорошо. У нас две болевые точки, два уязвимых места в нашей безопасности: это образование и здравоохранение". А в общем, подводника нужно слушать. Самое главное в образовании – это учитель", – рассказал телеведущий.

Вяземский отметил, что пока содержание шоу сложно представить, этот вопрос необходимо серьезно продумать.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил провести конкурс "Учитель года России – 2022" в формате телешоу. Глава государства также потребовал выделить проекту соответствующее финансирование.