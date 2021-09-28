Ведущий "Умников и умниц" заявил, что шоу "Учитель года" повлияет на безопасность в РФ

16:12
Фото: Агентство "Москва"
Шоу "Учитель года" может помочь улучшить безопасность в стране. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего телепередачи "Умники и умницы" Юрия Вяземского.
По его словам, указание президента необходимо выполнить, но таким образом, чтобы проект действительно помог привлечь талантливых специалистов к работе в области образования.
"Как мне сказал один подводник после экскурсии на атомную подводную лодку: "У нас с безопасностью все очень хорошо. У нас две болевые точки, два уязвимых места в нашей безопасности: это образование и здравоохранение". А в общем, подводника нужно слушать. Самое главное в образовании – это учитель", – рассказал телеведущий.
Вяземский отметил, что пока содержание шоу сложно представить, этот вопрос необходимо серьезно продумать.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил провести конкурс "Учитель года России – 2022" в формате телешоу. Глава государства также потребовал выделить проекту соответствующее финансирование.
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