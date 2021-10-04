Путин отметил особое место истории в ряду школьных дисциплин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Изучение истории в школе во многом формирует мировоззрение молодых людей, заявил Владимир Путин в приветствии к участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории. Текст обращения зачитал помощник президента Андрей Фурсенко.

По словам российского лидера, история занимает особое место в ряду школьных дисциплин, она расширяет кругозор детей, играет определяющую роль в воспитании патриотизма и гражданственности, учит уважать родину.

"И здесь роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин трудно переоценить", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что лучшие учителя страны, выбранные по итогам конкурса "Учитель года России", получат награды в Государственном Кремлевском дворце 10 октября.

Педагогам покажут оригинальный мюзикл "Школьная история". В нем сыграют Анастасия Стоцкая, Анастасия Макеева, Иван Ожогин и другие. Ведущим вечера станет народный артист России Николай Басков.

По случаю юбилейной даты в фойе Кремлевского дворца оборудуют выставку портретов победителей конкурса "Учитель года" разных лет фотографа Булата Арсланова.