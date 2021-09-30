Лучших учителей России наградят в Кремлевском дворце 10 октября

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Лучшие учителя страны, выбранные по итогам конкурса "Учитель года России", получат награды в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
Награждение покажут в прямом эфире Первого канала.
"Увидеть концертную программу смогут все жители страны. Главное событие вечера – награждение абсолютного победителя конкурса "Учитель года России". Также в программе награждение победителей других знаковых профессиональных конкурсов: воспитателей, педагогов-дефектологов и директоров школ", – говорится в сообщении.
Педагогам покажут оригинальный мюзикл "Школьная история". В нем сыграют Анастасия Стоцкая, Анастасия Макеева, Иван Ожогин и другие.
Ведущим вечера станет народный артист России Николай Басков.
По случаю юбилейной даты в фойе Кремлевского дворца оборудуют выставку портретов победителей конкурса "Учитель года" разных лет фотографа Булата Арсланова.
Ранее Владимир Путин поручил провести конкурс "Учитель года России – 2022" в формате телешоу. По его словам, также необходимо обеспечить ежегодное финансирование из федерального бюджета.
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