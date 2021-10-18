В ГД предложили включить в школьные учебники по алгебре задачи по финансовой грамотности

14:25
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В школьные учебники по алгебре необходимо включить задачи по финансовой грамотности, заявила первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в ходе круглого стола "Финансовая культура россиян: проблемы формирования".
"У нас до сих пор в учебниках математики Вася покупает 1 килограмм яблок за 3 рубля, если не за 25 копеек. То, о чем мы говорим: финансовая грамотность, вложения, инвестирования, для учеников уже 10–11-х классов уж точно мы можем делать соответствующие задачи в рамках той же самой алгебры, например", – приводит ее слова Агентство "Москва".
Буцкая заявила о необходимости подготовки школьников к реальной жизни, а не только к ЕГЭ и получению аттестата.
"Чтобы они рассчитывали, чтобы это для них было не что-то новое в жизни, где их могут обмануть: они этому уже научились, они уже все посчитали, и они в жизнь выходят подготовленными", – заключила политик.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ совместно с Банком России разработало курс по финансовой грамотности для учеников школ. Изучать его можно будет по выбору.
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