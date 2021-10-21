В Минобрнауки рассказали, с какими баллами ЕГЭ можно поступить в вузы в 2022 году

Утверждены минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на следующий учебный год. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минобрнауки.

Так, по русскому языку нужно набрать не менее 40 баллов, по математике, физике и химии - минимум 39 баллов, по обществознанию – 45, по иностранному языку – 30 баллов. При этом каждый университет может установить свой порог, который будут выше утвержденного государством.

Также стало известно, что власти отказались от дистанционной сдачи ЕГЭ в 2022-ом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.