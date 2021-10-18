В Госдуме оценили идею установить предельно допустимые цены за обучение в вузах

11:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение установить предельно допустимые цены за обучение в вузах.
"Я считаю, что платную основу регулировать не стоит. Это рынок... Что касается коммерческого обучения, то здесь все зависит от престижности вуза", – отметила Бессараб.
По ее словам, если после окончания вуза почти 100% выпускников получают высокооплачиваемую и востребованную работу, то учебное заведение старается повысить и зарплату своих преподавателей.
Она также отметила, что в каждом государственном вузе России есть бюджетные места, на которые могут поступить абитуриенты, хорошо сдавшие ЕГЭ.
Бессараб подчеркнула, что по поручению Владимира Путина количество бюджетных мест постоянно увеличивается.
Ранее депутаты нижней палаты парламента Василий Власов и Владимир Сипягин предложили установить предельно допустимые цены за обучение в российских вузах. Обращение было направлено на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Авторы письма отметили, что в вузах Москвы стоимость обучения за год может доходить до 500 тысяч рублей и выше. Это в 20–30 раз превышает уровень прожиточного минимума в городе. А в регионах, по словам депутатов, стоимость годового обучения может доходить до 15 прожиточных минимумов.
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