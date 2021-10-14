В Госдуме предложили ограничить стоимость высшего образования в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ограничить стоимость высшего образования в России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы видим сейчас, что в Москве обучение по направлению бакалавриата и магистратуры иногда доходит до 500 тысяч в год, – это огромные деньги. Будем надеяться, что оплата высшего образования будет все-таки приравнена, подчеркиваю, максимум к восьми МРОТ", – сказал Власов.

Он уточнил, что партия ЛДПР готова разработать соответствующий законопроект и выступить с ним в ближайшее время.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о введении бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям. Соответствующее письмо он отправил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Депутат отметил, что в России наблюдается большая нехватка IT-специалистов, поэтому, по его словам, данная проблема требует оперативного решения.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев поддержал идею. Он подчеркнул, что нехватка IT-специалистов наблюдается во всех сферах.



Рекордное число российских университетов в этом году попали в список лучших вузов мира



