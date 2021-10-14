В Госдуме предложили ограничить стоимость высшего образования в РФ

13:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ограничить стоимость высшего образования в России. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы видим сейчас, что в Москве обучение по направлению бакалавриата и магистратуры иногда доходит до 500 тысяч в год, – это огромные деньги. Будем надеяться, что оплата высшего образования будет все-таки приравнена, подчеркиваю, максимум к восьми МРОТ", – сказал Власов.
Он уточнил, что партия ЛДПР готова разработать соответствующий законопроект и выступить с ним в ближайшее время.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о введении бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям. Соответствующее письмо он отправил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Депутат отметил, что в России наблюдается большая нехватка IT-специалистов, поэтому, по его словам, данная проблема требует оперативного решения.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев поддержал идею. Он подчеркнул, что нехватка IT-специалистов наблюдается во всех сферах.
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