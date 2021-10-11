Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:37

В России проведут эксперимент с электронными аттестатами о среднем образовании

образование общество

Фото: depositphotos/mars58

Правительство России запускает пилотный проект по внедрению электронных аттестатов о среднем образовании, в нем примут участие школы при пяти российских вузах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В России пройдет эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании. Пилотный проект продлится до конца года. Цифровой аттестат будет доступен через личный кабинет на портале госуслуг. В него войдет вся информация о полученном образовании выпускника, заверенная электронной подписью вуза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в эксперименте примут участие школы при МГТУ имени Баумана, Московском педагогическом государственном университете, Российском университете транспорта (МИИТ), Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Уральском федеральном университете имени Ельцина.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, цифровой формат аттестата значительно упростит его использование в различных ситуациях.

"Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника", – пояснил он.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 30 июня 2022 года скорректировать порядок заполнения школьных аттестатов, внеся изменения в "зачетную" систему оценок по физкультуре.

Мишустин рассказал об эксперименте с электронными аттестатами

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать