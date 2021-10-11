В России проведут эксперимент с электронными аттестатами о среднем образовании

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Фото: depositphotos/mars58
Правительство России запускает пилотный проект по внедрению электронных аттестатов о среднем образовании, в нем примут участие школы при пяти российских вузах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"В России пройдет эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании. Пилотный проект продлится до конца года. Цифровой аттестат будет доступен через личный кабинет на портале госуслуг. В него войдет вся информация о полученном образовании выпускника, заверенная электронной подписью вуза", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в эксперименте примут участие школы при МГТУ имени Баумана, Московском педагогическом государственном университете, Российском университете транспорта (МИИТ), Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Уральском федеральном университете имени Ельцина.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, цифровой формат аттестата значительно упростит его использование в различных ситуациях.
"Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника", – пояснил он.
Ранее Владимир Путин поручил правительству до 30 июня 2022 года скорректировать порядок заполнения школьных аттестатов, внеся изменения в "зачетную" систему оценок по физкультуре.
Мишустин рассказал об эксперименте с электронными аттестатами
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