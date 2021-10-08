Путин поручил проработать вопросы организации экспертизы учебников для бакалавров

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Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата и специалитета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также сообщается, что договоры о целевом обучении смогут содержать требования об успеваемости обучающихся, за невыполнение которых можно будет разорвать контракт без штрафных санкций со стороны заказчика.

Помимо этого, Путин поручил Генпрокуратуре проверить регионы на предмет соблюдения условий заключения договоров о целевом обучении в РФ. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 25 декабря 2021 года. Ответственным за исполнение поручения назначен генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Изменения, предусматривающие возможность прохождения обучающимися практической подготовки у индивидуальных предпринимателей, правительству предстоит проработать до 15 марта 2022 года. Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов. Данным вопросом будет заниматься министерство просвещения РФ.

