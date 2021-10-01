Путин поручил рассмотреть предложения по улучшению меню школьных столовых

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Роспотребнадзор и Минпросвещения до 15 ноября должны рассмотреть предложения по совершенствованию меню школьных столовых. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, оно размещено на сайте Кремля.

Речь идет о предложениях, подготовленных Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение школьников" по итогам реализации проекта "Шеф в школе".

Ответственными за исполнение назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр просвещения Сергей Кравцов, а также высшие должностные лица российских субъектов. До 15 ноября должен быть подготовлен соответствующий доклад.

О проекте "Шеф в школе" рассказал четвероклассник Лев Афиногенов. Он предложил разрешить родителям оценивать качество блюд в школьных столовых.

Владимир Путин поддержал такую идею и выразил мнение, что родители должны принимать более активное участие в этом вопросе.

