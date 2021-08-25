Путин оценил идею контроля родителями качества школьного питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин поддержал идею о возможности родителей приходить в школу с целью контроля качества питания. Он считает, что они должны принимать более активное участие в этом вопросе. Об этом Путин сказал в ходе встречи с представителями общественности.
"Я тоже считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и в столовой. Ничего здесь нет необычного. Санитарные нормы можно обеспечить, и сомнений в этом нет", – сказал президент, слова которого приводит "Интерфакс".
Таким образом Путин отреагировал на идею ученика четвертого класса. Ребенок предложил разрешить родителям, у которых есть санитарные книжки, приходить в школу и следить за качеством блюд.
Также Минпросвещения сообщало о том, что качество организации горячего питания российских школьников устраивает 62,5 процента родителей. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, первые опросы, проведенные на старте программы год назад, показали удовлетворенность родителей организацией школьного питания лишь на 20 процентов.
Ранее президент страны пообещал обсудить идею об учреждении в РФ Дня отца.
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