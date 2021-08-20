Свыше 62% родителей довольны качеством горячего питания в школах – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Качество организации горячего питания российских школьников устраивает 62,5% родителей. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на I Всероссийском родительском форуме по школьному питанию.

По его словам, первые опросы, проведенные на старте программы год назад, показали удовлетворенность родителей организацией школьного питания лишь на 20%.

"У нас при министерстве работает центр мониторинга горячего питания, и недавно мы провели соответствующий опрос перед началом учебного года: положительную оценку показали уже 62,5% родителей", – сказал Кравцов.

Министр добавил, что над качеством еще предстоит поработать. Ведомство продолжит контроль качества школьного питания.

Кравцов напомнил, что для всех родителей в новом учебном году продолжают работу горячие линии по вопросам контроля за питанием. Они существуют в регионах, но есть и федеральная горячая линия +7 (800) 200-91-85. Также существует специальный раздел по вопросам школьного питания на сайте госуслуг.

"Отмечу, что все обращения и комментарии, которые туда направляются, ложатся на стол министров субъектов РФ и в обязательном порядке даются те или иные комментарии", – заключил министр.

Ранее академик РАН Александр Румянцев сообщил, что еда, которую предлагают в детских садах и школах, должна быть вкусной и готовиться из качественных продуктов. При этом необходим жесткий контроль за школьным и дошкольным питанием со стороны государства, родителей и медработников.

По его словам, от питания школьников и дошкольников зависят также и когнитивные функции. Именно формирование правильных пищевых привычек в раннем возрасте закладывает основы здоровья на протяжении всей жизни. В свою очередь, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что привычка к здоровому питанию должна формироваться главным образом в семье.

Академик Румянцев и профессор Продеус напомнили о том, что питание в дошкольных и школьных учреждениях составляет до двух третей всех калорий, которые ребенок должен получать в течение всего дня. Поэтому состав и безопасность школьного питания крайне важны.