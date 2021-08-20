Свыше 62% родителей довольны качеством горячего питания в школах – Минпросвещения

15:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Качество организации горячего питания российских школьников устраивает 62,5% родителей. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на I Всероссийском родительском форуме по школьному питанию.
По его словам, первые опросы, проведенные на старте программы год назад, показали удовлетворенность родителей организацией школьного питания лишь на 20%.
"У нас при министерстве работает центр мониторинга горячего питания, и недавно мы провели соответствующий опрос перед началом учебного года: положительную оценку показали уже 62,5% родителей", – сказал Кравцов.
Министр добавил, что над качеством еще предстоит поработать. Ведомство продолжит контроль качества школьного питания.
Кравцов напомнил, что для всех родителей в новом учебном году продолжают работу горячие линии по вопросам контроля за питанием. Они существуют в регионах, но есть и федеральная горячая линия +7 (800) 200-91-85. Также существует специальный раздел по вопросам школьного питания на сайте госуслуг.
"Отмечу, что все обращения и комментарии, которые туда направляются, ложатся на стол министров субъектов РФ и в обязательном порядке даются те или иные комментарии", – заключил министр.
Ранее академик РАН Александр Румянцев сообщил, что еда, которую предлагают в детских садах и школах, должна быть вкусной и готовиться из качественных продуктов. При этом необходим жесткий контроль за школьным и дошкольным питанием со стороны государства, родителей и медработников.
По его словам, от питания школьников и дошкольников зависят также и когнитивные функции. Именно формирование правильных пищевых привычек в раннем возрасте закладывает основы здоровья на протяжении всей жизни. В свою очередь, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что привычка к здоровому питанию должна формироваться главным образом в семье.
Академик Румянцев и профессор Продеус напомнили о том, что питание в дошкольных и школьных учреждениях составляет до двух третей всех калорий, которые ребенок должен получать в течение всего дня. Поэтому состав и безопасность школьного питания крайне важны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: