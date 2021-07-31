Качество школьного питания должны контролировать медработники – академик Румянцев

Фото: из личного архива А. Румянцева

Еда, которую предлагают в детских садах и школах, должна быть вкусной и готовиться из качественных продуктов. При этом необходим жесткий контроль за школьным и дошкольным питанием со стороны государства, родителей и медработников. Об этом заявил академик РАН Александр Румянцев в ходе онлайн-стрима "Влияние качества питания на здоровье дошкольников и школьников".

"Медицинским сестрам в детских садах и школах необходимо следить за тем, чтобы продукты были высокого качества, соблюдались санитарно-гигиенические условия приготовления и потребления, а дети с аллергическими реакциями и непереносимостью получали бы питание по индивидуальной схеме", – сказал Румянцев.

По его словам, от питания школьников и дошкольников зависят также и когнитивные функции. Именно формирование правильных пищевых привычек в раннем возрасте закладывает основы здоровья на протяжении всей жизни, подчеркнул академик РАН.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что привычка к здоровому питанию должна формироваться главным образом в семье.

"Школа и детский сад может обеспечивать детей качественным и полезным питанием, но если дома ребенок привык к другим блюдам, если родители кормят его сосисками в тесте, макаронами и картошкой фри, то он не станет есть даже самую вкусную и качественно приготовленную еду", – отметил он.

Академик Румянцев и профессор Продеус напомнили о том, что питание в дошкольных и школьных учреждениях составляет до двух третей всех калорий, которые ребенок должен получать в течение всего дня. Поэтому состав и безопасность школьного питания крайне важны.

Ранее доктор Румянцев призвал россиян внимательнее относиться к своему здоровью. По его словам, статистика Роспотребнадзора, согласно которой почти половина россиян ведет нездоровый образ жизни, вызывает тревогу. Людям следует быть внимательнее к собственному здоровью: постараться отказаться от жирной и соленой пищи, реже употреблять спиртные напитки и бросить курить, сказал специалист, уточнив, что вместе с тем будет развиваться качественная медицинская помощь.

